Beckenbauer defende estádios da Copa O presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006, Franz Beckenbauer, criticou duramente o instituto alemão Stiftung Warentest, que apontou falhas em alguns dos 12 estádios que receberão jogos no Mundial da Alemanha. Ele também saiu em defesa dos locais, garantindo a segurança deles. O Stiftung Warentest publica um tradicional e respeitado guia de produtos na Alemanha. A sua avaliação dos 12 estádios da Copa apontou ?falhas graves? de segurança em 4 deles: em Berlim, Gelsenkirchen, Leipzig e Kaiserslautern. Segundo a avaliação, os estádios de Berlim, Gelsenkirchen e Leipzig não têm uma saída de emergência que permita aos torcedores irem para o gramado em caso de pânico no público. Já no caso de Kaiserslautern, o problema apontado foi a falta de eficiente sistema contra incêndio. Mas Beckenbauer não aceitou a avaliação do Stiftung Warentest. ?Eles só querem se promover em cima da Copa?, acusou o ex-jogador e ex-técnico que é presidente do Comitê Organizador. ?Os estádios foram construídos sob o rigoroso controle das autoridades.? "O Stiftung Warentest pode conhecer de creme facial, azeite e aspirador?, ironizou Beckenbauer, garantindo o sucesso do Mundial, que vai de 9 de junho a 9 de julho. ?Será uma grande festa.? Foram investidos cerca de 1,4 bilhão de euros nos 12 estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo da Alemanha - alguns foram reformados e outros são inteiramente novos.