Beckenbauer diz que Alemanha deve jogar com paixão O alemão Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa da Alemanha, afirmou que a seleção de seu país tem que "mostrar paixão" no seu próximo jogo amistoso, contra os Estados Unidos, marcado para o dia 22 de março. Segundo o dirigente, a seleção dirigida por Jürgen Klinsmann está "obrigada a reagir", já que vem de uma humilhante goleada por 4 a 1 para a Itália, há duas semanas. Entretanto, Beckenbauer diz que se houver outra derrota não se deve questionar Klinsmann, pois "não se deve mudar de cavalo no meio do rio".