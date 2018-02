Beckenbauer diz que Alemanha é a melhor da Europa O ex-jogador alemão Franz Beckenbauer afirmou nesta segunda-feira que a Alemanha voltou a ser a melhor seleção européia. Ele justificou sua declaração na impressão que teve ao assistir ao triunfo de sua equipe sobre a República Checa, por 2 a 1, em Praga, no último sábado. "A vitória foi um passo chave rumo à classificação para a Eurocopa 2008. Porém, acredito que o mais importante foi a forma soberana como o resultado foi obtido. Temos uma equipe que joga com o coração. Cada partida comandada por Joachim Low poderia ser usada como vídeo para ensinar futebol", escreveu o alemão em artigo publicado no Bild. Segundo Beckenbauer, a Alemanha é a única equipe européia que manteve o nível mostrado durante a Copa de 2006. Para o ex-jogador, ao contrário do ocorrido com França e Inglaterra, onde houve uma reestruturação após as saídas de Zidane e Beckham, na Alemanha não houve uma interrupção, mas sim uma continuidade, mesmo com a saída de Jürgen Klinsmann (técnico da Copa). "A isso se acrescenta o entendimento às cegas que há em um grupo que está plenamente compenetrado", explicou Beckenbauer, para quem a partida em Praga foi uma autêntica apresentação de "gala" dos alemães.