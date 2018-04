Beckenbauer diz que Bayern errou ao liberar Lúcio

"Nosso problema é a defesa e eu penso que [o técnico] Louis van Gaal vai controlar isso em controle logo", disse Beckenbauer. "Talvez tem sido um erro deixar ele [Lúcio] sair. Lúcio foi um grande suporte por anos", completou.

Lúcio deixou o Bayern de Munique antes do início da temporada 2009/2010, depois que Van Gaal não lhe deu garantias de que seria titular. Os zagueiros Daniel van Buyten e Holger Badstuber falharam em alguns gols e o Bayern de Munique está apenas em oitavo lugar no Campeonato Alemão, com apenas cinco pontos após quatro rodadas.