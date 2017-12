Beckenbauer diz que tudo está correndo bem no Mundial O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, declarou nesta terça-feira que tudo está em ordem com relação à organização do torneio na Alemanha. O "Kaiser", como é chamado no país, disse estar muito satisfeito com o clima festivo e de paz que impera dentro e fora dos estádios do Mundial. Para fiscalizar tudo o que acontece nas partidas, Beckenbauer tem à disposição um helicóptero para poder acompanhar o maior número possível de jogos. Dos 11 duelos até o momento, o presidente do Comitê Organizador já viu nove, sempre da tribuna de honra do estádio. A previsão é que o ex-jogador assista a 48 dos 64 jogos da Copa. Com relação à segurança, item muito discutido antes da competição, o vice-presidente do comitê, Wolfgang Niersbauch, assegurou que nada de excepcional aconteceu até agora na Alemanha. De acordo com o dirigente, aconteceram entre 20 a 50 incidentes nos arredores dos estádios, um número insignificante perante a grandeza do torneio. "Não estão acontecendo grandes problemas em nenhuma parte. Identificamos algumas pessoas com credenciais ou ingressos falsos. Só isso", afirmou.