Beckenbauer e Blatter trocam farpas Está ficando tenso o clima entre Joseph Blatter, presidente da Fifa, e Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006. Na sexta-feira, o alemão ameaçou renunciar ao cargo se a Fifa insistir em fixar valores muito altos para os ingressos da Copa. E disse que a entidade só pensa em ganhar dinheiro para tentar melhorar sua situação financeira, que em sua opinião ?não é confortável?. A resposta de Blatter veio nesta segunda: ?Ou ele faltou à entrevista coletiva em que falamos sobre nossas finanças ou não leu o informe publicado pela Fifa. A empresa de auditoria contratada atestou que a situação financeira da Fifa é confortável. Recomendo a Beckenbauer que entre no nosso site e leia as informações sobre nossa saúde financeira.? Na Alemanha, Beckenbauer voltou a falar em abandonar o Comitê Organizador do Mundial. Ele deixa claro que só continuará à frente da organização se a Fifa entregar aos alemães a tarefa de estabelecer os preços dos ingressos das partidas. ?Aceito ser criticado por qualquer coisa, menos por algo que não está sob meu controle.? Em meio à divergência, Blatter e Beckenbauer concordam em um ponto: ambos são contra o aumento de 32 para 36 no número de seleções que participarão da competição. Eles duvidam que a Confederação Sul-Americana de Futebol consiga apresentar até o dia 29 de junho uma proposta que viabilize a disputa do torneio por 36 equipes. Nesta segunda-feira, o G14 ? associação que reúne os 18 principais clubes da Europa ? se manifestou oficialmente contra o inchaço do Mundial. ?É um absurdo que aumentem as competições de seleções em detrimento dos torneios de clubes?, disse o alemão Karl-Heinz Rummenigge, porta-voz do grupo. ?Se a Copa passar a ser disputada por 36 seleções surgirá mais um ponto de conflito entre os clubes e a Fifa.?