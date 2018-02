Beckenbauer é eleito membro do Comitê Executivo da Fifa Depois de presidir o Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, o ex-jogador alemão Franz Beckenbauer foi eleito nesta sexta-feira um dos representantes europeus no Comitê Executivo da Fifa. A votação foi realizada durante o congresso ordinário da entidade européia, em Düsseldorf, na Alemanha. Beckenbauer cobrirá a vaga deixada por Gerhard Mayer-Vorfelder (DFB), presidente da Federação Alemã de Futebol. Os outros representantes europeus serão o francês Michel Platini, eleito novo presidente da Uefa, Ángel María Villar, à frente da Federação Espanhola, e um representante britânico ainda não determinado. Após ser eleito, o alemão, que era apontado para ser candidato à presidência da Uefa para fazer frente a Platini, disse que as autoridades do futebol do continente precisam trabalhar juntas para a melhoria do esporte.