Beckenbauer elogia futebol brasileiro Robinho e Diego já são nomes conhecidos de Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol, técnico campeão do mundo e hoje presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. "Não os vi jogar ainda, mas a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Santos virou manchete aqui", disse nesta terça-feira Beckenbauer, na sede da Audi, patrocinadora do clube que é presidente também, o Bayer de Munique, em Ingolstadt, na Alemanha. "Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo podem ter lá seus 34 anos na próxima Copa que não fará tanta diferença porque o País tem muitos talentos, como demonstra essa nova geração." Antes de responder se já a conhecia, Beckenbauer é quem faz perguntas: "O Pelé continua trabalhando no Santos?" O Kaiser desejava saber se Pelé está por trás desse processo de renovação no time. Para Beckenbauer, o fato de a geração vice-campeã na França, em 1998, e campeã na Coréia do Sul e no Japão, ano passado, apresentar-se um tanto envelhecida para a próxima Copa não representa perda de força do País na competição. "Não penso, por exemplo, que esse foi o maior problema da seleção da França na Copa (2002). Eles pareceram meio cansados porque vinham de um fim de temporada desgastante, tiveram pouco tempo para treinar e seu principal jogador, Zidade, se contundiu." O caso brasileiro é um pouco diferente, para ele."Em primeiro lugar será preciso analisar a condição física e técnica de cada um àquela altura e se não der para essa geração que foi campeã, há tantos outros jogadores capazes de substituí-los que não deixarão de fazer do Brasil um dos favoritos para ganhar o Mundial." Nesse espaço de três anos que faltam podem, no Brasil, até surgir novos talentos, não conhecidos ainda, prevê. A Copa da Alemanha será bem diferente da disputada na Coréia do Sul e do Japão. "A tradição estará de volta. Não haverá espaço para surpresas, como vimos a excelente Turquia e a própria Coréia, aqui as coisas voltarão ao normal porque estarão sob outras regras." Beckenbauer não diz objetivamente, mas dá a entender que as arbitragens interferiram diretamente no resultado dos jogos. "A Fifa já reconheceu o erro que é chamar um juiz de cada país, não poderia mesmo funcionar. Na Copa aqui na Alemanha virão três árbitros de cada nação. Eles apitarão em equipe porque se conhecem, os mesmos critérios os orientarão." Juiz e bandeirinhas serão da mesma nacionalidade, segundo explicou o dirigente. Outro ponto a favor do sucesso na próxima edição da Copa é que a competição já está sendo planejada desde agora. "A Fifa já vendeu as 15 cotas de patrocínio a quem tem direito e embora nós da organização estejamos negociando ainda parte das seis que nos cabem, estamos otimistas com relação a uma conclusão em breve." Beckenbauer lembra que na Copa da Coréia do Sul e do Japão a Fifa resolveu tudo apenas pouco tempo antes da sua abertura. "As duas últimas cotas da Fifa foram fechadas apenas em abril, dois meses antes da partida inaugural." Já está definido que a Copa na Alemanha terá 12 sedes e todas já trabalham visando deixar tudo pronto um ano antes, em 2005. "Os estádios de Gelsenkirchen e Hamburgo estão em uso, aprovados, enquanto os de Berlim, Frankfurt e Munique já se encontram em construção." A Alemanha tem chances de ser campeã? O Kaiser responde: "Nossa equipe é eficiente, embora não brilhante. Temos tempo. Ano que vem vamos disputar a Eurocopa, que é um excelente treinamento para a Copa. Estou confiante."