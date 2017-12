Beckenbauer fica mais 3 anos no Bayern Ao que tudo indica, Franz Beckenbauer vai precisar de mais do que 24 horas em seus dias para dar conta de tantas responsabilidades. Não bastasse ser o presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006 e manter agenda intensa de compromissos comerciais, o maior jogador da história do futebol alemão foi reeleito ontem presidente do Bayern de Munique. Do total de 1.302 representantes do Conselho, 1.265 votaram pelo novo mandato, o quarto consecutivo. No cargo desde 1994, Beckenbauer já é o segundo mandatário que mais tempo ocupou a principal sala do clube. Está atrás apenas de Wilhelm Neudecker, que permaneceu no poder por 17 anos (1962/1979). O maior desafio do "Kaiser" será reerguer as contas do clube. Só para se ter idéia, no último ano fiscal, 2002/2003, o caixa terminou com US$ 468 mil. na temporada anterior, o montante chegou a US$ 11,4 milhões. "Não tivemos um anos fácil em termos financeiros", afirmou o presidente do Conselho de Administração e também ex-jogador da seleção, Karl-Heinz Rummenigge. "Assim mesmo estou feliz com a situação do clube. Em toda a Europa existem muitos clubes que estão acabados financeiramente."