Beckenbauer garante a segurança dos torcedores na Copa O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha, Franz Beckenbauer, declarou nesta sexta-feira, em visita à cidade de Nova York, que tudo está pronto para a realização do Mundial e que não acontecerá nenhum problema com os torcedores que forem aos jogos. "Estamos preparados. Não vejo nenhum problema para com os torcedores. As equipes alemãs de segurança têm ótimas relações com os ingleses, os holandeses e os poloneses. Por isso, confio nelas. Disseram para não nos preocuparmos e que tudo está sob controle", afirmou Beckenbauer durante sua passagem por Nova York, cumprindo o programa do Comitê de visitar os 32 países que disputarão o Mundial. Beckenbauer também admitiu desconhecer que uma empresa holandesa esteja vendendo réplicas de capacetes nazistas. "Vocês conhecem os holandeses e alguns deles são sempre um pouco engraçadinhos. Não haverá problema nenhum nos jogos", declarou o alemão. Para completar a lista dos 32 países da Copa, Beckenbauer visitará, nos dias 9 e 27 de março, Sérvia & Montenegro e Austrália, respectivamente.