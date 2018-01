Beckenbauer: ?gol de ouro? é uma estupidez O presidente do Comitê Organizador do Mundial 2006, Franz Beckenbauer, classificou o ?gol de ouro? como uma grande estupidez. O ex-jogador declarou nesta quarta-feira à FM Radio Network que a maneira de se decidir uma partida não pode ser tão grotesca. Ele usou como exemplo a histórica partida entre Alemanha x Itália, na Copa de 70, no México. ?Essa partida, que muitos dizem ter sido o jogo do século, jamais teria sido tão divulgada e citada se tivesse sido interrompida pelo gol de ouro?, garantiu. ?Aquele jogo foi cercado de drama na prorrogação e por isso foi tão valorizado?, emendou. Um dos maiores atletas de todo os tempos da Alemanha disse que ficou observando o comportamento das suecas, após a eliminação pela ?morte súbita? na partida final contra as alemãs, no mundial feminino. ?Vi o jogo pela televisão e mais uma vez cheguei a conclusão de que essa regra impede a dramaticidade do confronto. Tenho que declarar que quem inventou essa prática é um inimigo do futebol?, finalizou.