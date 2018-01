Beckenbauer já conta com Brasil e Argentina O ex-jogador Franz Beckenbauer disse nesta terça-feira em São Paulo que as seleções de Brasil e Argentina podem até encontrar dificuldades nas eliminatórias, mas estarão na Copa do Mundo de 2006. Presidente do comitê organizador do Mundial, o alemão aposta que as duas seleções são as grandes favoritas na América do Sul. "Brasil e Argentina não terão problemas nas eliminatórias. No comitê organizador esperamos as duas seleções porque sem elas uma Copa do Mundo não seria a mesma", disse o "Kaiser" à imprensa em São Paulo, onde está de visita para atender compromissos comerciais. "Também vejo possibilidades em relação ao Uruguai, Paraguai e Equador, que melhoraram muito", disse o ?Kaiser?. As eliminatórias sul-americanas começam no próximo sábado e vão se prolongar por quase dois anos o que, na opinião de Beckenbauer, não deve causar problemas de desgaste às equipes. "O Brasil teve algumas dificuldades nas eliminatórias do Mundial passado, mas acho que foi uma exceção", manifestou. Beckenbauer - que foi campeão mundial como jogador (74) e como treinador (90) - garantiu que seu país está preparado para enfrentar o desafio de organizar uma copa do mundo. Disse até que alguns dos 12 estádios oferecidos já estão prontos. "A experiência de ser presidente do comitê organizador está sendo positiva. Estamos preparados e em meados de 2005 teremos pronto o último estádio, que será o de Munique", indicou.