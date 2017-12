Beckenbauer não quer Alemanha x Inglaterra já nas oitavas O presidente do Comitê Organizador do Mundial de 2006, o ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, declarou, nesta quinta-feira, que espera que a seleção da Alemanha não tenha que jogar contra a Inglaterra logo nas oitavas-de-final. Beckenbauer prefere que a equipe alemã dispute a segunda fase contra o Paraguai, encontrando os ingleses só em uma eventual semifinal ou final. A Alemanha venceu, nesta quarta-feira, a Polônia por 1 a 0 e está a um ponto da classificação para as oitavas, enquanto que a Inglaterra pode garantir a classificação já nesta quinta-feira, quando enfrenta a seleção de Trinidad e Tobago. Beckenbauer, porém, não teme a Inglaterra. "Não quero dizer que perderemos para a Inglaterra, até mesmo porque os ingleses não demonstraram um bom rendimento na vitória sobre o Paraguai. Só acho que seria um desperdício que uma das duas seleções já ficasse de fora da Copa nas oitavas". O último jogo entre Inglaterra e Alemanha aconteceu durante a Eurocopa de 1996, quando os alemães derrotaram os ingleses nas semifinais, em uma disputa de pênaltis, e venceram a final contra a República Checa.