Beckenbauer pode duelar com Platini O alemão Franz Beckenbauer pode fazer um duelo de ex-jogadores com o francês Michel Platini pela presidência da União Européia de Futebol (Uefa). Platini anunciou sua candidatura na terça-feira, enquanto Beckenbauer ainda estuda entrar na disputa para suceder o sueco Lennart Johansson em 2006. A eleição da Uefa está marcada para o ano que vem e pode até ser adiada para 2007. Mas Platini, um dos maiores jogadores da história do futebol francês, já lançou sua candidatura. E Beckenbauer, campeão mundial como jogador e técnico pela Alemanha, deve seguir o mesmo caminho. Atualmente, Beckenbauer é o presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006, que será realizada na Alemanha. Mas dirigentes do futebol alemão articulam sua candidatura para a Uefa, o que pode ser anunciado já nesta sexta-feira. ?Antes de tudo, temos que esperar que o senhor (Lennart) Johansson saia mesmo do cargo?, afirmou Beckenbauer, em entrevista nesta quinta-feira. ?Se tiver o apoio da DFB (Federação Alemã de Futebol), estou pronto para considerar seriamente este trabalho.?