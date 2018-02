Beckenbauer quer ajudar Brasil a receber a Copa Franz Beckenbauer parece ter se rendido aos encantos do Brasil. Depois de deixar a marca de seus pés na Calçada da Fama do Maracanã e fazer questão de conhecer o projeto social na Mangueira, o presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha se ofereceu para ajudar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a fazer o Brasil ser a sede da Copa do Mundo de 2014, que, segundo o rodízio implementado pela Fifa, deverá acontecer na América do Sul. O apoio foi dado durante o evento no Rio em que Beckenbauer explicou todo o processo de preparação para a Alemanha receber o Mundial. ?Esse continente merece uma Copa e essa é a grande oportunidade do Brasil. Caso prepare uma candidatura com seriedade, com certeza será a sede de 2014?, afirmou o ex-jogador alemão. ?E se o senhor Teixeira (Ricardo Teixeira, presidente da CBF) desejar, me ofereço para ser seu conselheiro. Estarei disponível.? Além do presidente da CBF, estiveram presentes no evento o coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, e o técnico do Atlético Paranaense, o alemão Lothar Matthäus. A passagem pelo Rio faz parte do tour mundial que Beckenbauer está fazendo por todos os países classificados para a Copa do Mundo.