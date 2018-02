Beckenbauer quer mais reforços para o Bayern de Munique

O presidente do Bayern de Munique, Franz Beckenbauer, quer a contratação de mais jogadores para reforçar o elenco do clube ainda nesta temporada. "Se quisermos ter sucesso por um longo tempo, precisamos de mais estrelas. A base já está aí, mas devemos continuar a construir a equipe", afirma Beckenbauer na última edição da revista do clube, Bayern Magazin. Na publicação, o "Kaiser" do futebol alemão, como é chamado, indica o atacante francês Franck Ribéry como o melhor jogador do início de temporada do Campeonato Alemão. "Não há o que discutir. Ele trouxe novos ares. Para mim, está muito acima dos outros", afirma o ex-capitão e ex-técnico da seleção alemã. Beckenbauer reconhece sua "admiração" pelo volume de investimentos feitos pela diretoria até agora em novos jogadores, como Ribéry e o atacante italiano Luca Toni. "Não havia nenhuma garantia de que essas compras funcionariam tão bem. Pode-se dizer que os dirigentes tiveram a sorte dos perseverantes", diz Beckenbauer, que afirma ainda que o clube deve se preocupar futuramente "mais em comprar do que em vender".