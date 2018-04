Beckenbauer recomenda Klinsmann para técnico da Inglaterra

O "kaiser" Franz Beckenbauer acredita que o ex-técnico alemão Jürgen Klinsmann seria o candidato ideal para suceder a Steve McLaren, que foi demitido da seleção da Inglaterra depois de não ter conseguido classificar sua equipe para a Eurocopa 2008. Veja também: Inglaterra deve perder cabeça da chave na Eliminatória da Copa "Para o Klinsmann, o posto na Inglaterra seria ideal. E para a Inglaterra também", disse Beckenbauer ao jornal alemão Bild. Segundo Beckenbauer, "Klinsmann é um homem com idéias claras e que sabe se impor, mesmo se houver resistência. Teria três anos para preparar a seleção para a Copa do Mundo da África do Sul, criar uma equipe totalmente nova". Além disso, o "kaiser" afirma que seu compatriota fala perfeitamente inglês e goza de uma "excelente" reputação do tempo em que defendeu o Tottenham. Beckenbauer acredita que o trabalho poderia interessar a Klinsmann, pois, segundo ele, o ex-centroavante "procura por uma tarefa em um país com grande tradição e amor pelo futebol".