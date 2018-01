Beckenbauer rejeita Copa com 36 seleções O ex-jogador Franz Beckenbauer, presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, disse nesta quinta-feira que prefere um mundial com 32 seleções e não com 36, como se cogita. ?Do ponto de vista esportivo, 32 equipes é o ideal?, disse ele. A Fifa deverá decidir no dia 3 de maio sobre a proposta sul-americana, que pretende ampliar o número de participantes no Mundial. Os sul-americanos querem compensar a perda da vaga, transferida pela Fifa para a Oceania. Até a Copa de 2002, os quatro primeiros das eliminatórias sul-americanas garantiam vaga e o quinto colocado disputava mais uma vaga na respescagem. ?Nós poderíamos organizar uma copa com 36 seleções, mas acho que o nível técnico fica comprometido?, disse o dirigente. No período de 1954 a 1982, o Mundial foi disputado por 16 seleções. Na Copa de 82 o número subiu para 24 e em 98 passou para 32.