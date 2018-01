Beckenbauer termina visita aos países da Copa do Mundo O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, o alemão Franz Beckenbauer, concluiu nesta quarta-feira, após visitar à Austrália, o giro por todos os países que disputarão o Mundial da Alemanha. Só de avião, Beckenbauer viajou por mais de 168 horas, tempo suficiente para dar a volta ao mundo por três vezes. O alemão começou a visitar os países em outubro do ano passado. As visitas tinham a intenção de promover o Mundial e apresentar aos participantes a infra-estrutura alemã e os estádios que serão utilizados no evento. Além disso, Beckenbauer aproveitou o giro para se reunir com alguns chefes de estado. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.