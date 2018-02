Beckenbauer visita Mangueira e vai ao Maracanã O presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha, Franz Beckenbauer, chegou na tarde desta quinta-feira ao Brasil. E, em seu primeiro compromisso, visitou o projeto social da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, que atende a cerca de 8.500 crianças e adolescentes no Rio. Ao chegar ao projeto social da Mangueira, Beckenbauer disse: ?Vim aqui para conhecer os jovens Pelés e Ronaldinhos?. Após a visita à Mangueira, Beckenbauer vai ao Estádio do Maracanã, onde deixará registrada a marca de seus pés na Calçada da Fama. A passagem de Beckenbauer pelo Brasil faz parte do seu tour mundial por todos os países que irão disputar a Copa da Alemanha, a partir do dia 9 de junho.