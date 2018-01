Beckenbauer vive outra decepção em encontro da Fifa Para desagradar ainda mais o presidente do Comitê Organizador da Copa, o Kaiser Franz Beckenbauer, a foto final do workshop de treinadores da Fifa, em Düsseldorf (Alemanha), foi tirada sem nenhum representante da equipe da casa. Após duras críticas pelo näo comparecimento do técnico da seleçäo, Jürgen Klinsmann, Beckenbauer teve de encarar outra decepcäo nesta terça-feira. Na foto oficial do evento, nenhum representante da Alemanha estava entre os técnicos de outras 22 nacöes classificadas para a Copa do Mundo. Os dois enviados de Klinsmann, o assistente Joachim Löw e o diretor da seleçäo Oliver Bierhoff, näo compareceram à sessäo de fotos por problemas de saúde. Deste modo, a foto oficial do encontro contou com 22 treinadores de seleçöes nacionais, entre eles Carlos Alberto Parreira, da selecäo brasileira, 3 assistentes e 3 dirigentes da Fifa. Nenhum representante da Federacäo Alemä (DFB) estava presente. Os únicos representantes do país anfitriäo na foto foram o técnico da seleçäo de Togo, Otto Pfister, e o ex-assistente de Franz Beckenbauer na DFB, Holger Osieck, que agora é diretor da Comissäo Técnica da Fifa.