Beckham acerta contrato milionário O meia David Beckham assinou neste sábado a renovação do seu contrato com o Manchester United, até junho de 2005, devendo se tornar o jogador mais bem pago do mundo. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas o novo salário do astro inglês ficará entre 135 e 150 mil dólares por semana. ?Queria resolver esse assunto antes do Mundial. O clube fez de tudo para chegar a um contrato justo comigo e seu sempre soube que o Manchester é a única equipe que eu gostaria de jogar?, afirmou Beckham, que tenta se recuperar de uma fratura no pé para poder disputar a Copa.