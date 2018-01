Beckham admite deixar o Manchester O meia-atacante David Beckham admitiu nesta terça-feira que pode deixar o Manchester United. Capitão da seleção e maior ídolo do futebol inglês na atualidade, o jogador esteve envolvido nas últimas semanas em uma série de especulações sobre sua saída para clubes espanhóis ou italianos. Em geral, Beckham desmente as supostas negociações, mas pela primeira vez admitiu que pode não ficar em Old Trafford. "Eu sou um jogador do Manchester United, até que eles (os dirigentes) me queiram por aqui?, disse o craque. ?Porém eu nunca disse que não sairia, nem que iria encerrar minha carreira aqui?, advertiu. Beckham garantiu que se um dia vier a deixar o Manchester não será por problemas com o técnico Alex Ferguson. ?Apesar do que dizem da gente e o tenho como um pai para mim?, assegurou o jogador, que está no clube inglês desde 93. ?Sem ele eu não seria a pessoa que sou hoje, porque ele confiou em mim quando eu tinha apenas 18 anos e me levou para a equipe profissional?, disse o jogador, de 28 anos.