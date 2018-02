Beckham admite receber infiltrações Para suportar as dores nas costas, o meia inglês David Beckham está recebendo seguidas injeções de antiinflamatórios no local. Ele próprio admitiu as infiltrações nesta sexta-feira, mas garantiu que isso não está prejudicando seu futebol no Real Madrid. ?Tenho problemas nas costas e as dores que sinto me obrigam a tomar infiltrações antes e depois das partidas para poder jogar sem dor?, revelou Beckham, que também é titular da seleção inglesa. ?Espero que isso melhore logo.? Apesar das dores nas costas, Beckham está fazendo grande temporada no Real Madrid. Tanto que foi apontado como o melhor jogador em campo na vitória por 4 a 1 sobre o Rosenborg, da Noruega, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa - fez um gol e deu passe para outros dois. O atual momento já faz Beckham negociar a renovação de seu contrato com o Real. O inglês de 30 anos chegou ao clube espanhol em 2003 e tem compromisso até 2007. Segundo a imprensa espanhola, Beckham negocia um aumento salarial de 25% - de 12 para 15 milhões de euros anuais - para renovar seu contrato com o Real até 2009.