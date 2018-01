Beckham anuncia que não vai mais ser capitão da Inglaterra O astro da seleção da Inglaterra, David Beckham, afirmou neste domingo que vai deixar de ser o capitão da equipe, depois de seis anos exercendo essa função. "Acho que chegou a hora de passar a braçadeira, já que estamos começando uma nova era, com o novo técnico Steve MacClaren". Neste sábado, a Inglaterra foi eliminada da Copa da Alemanha nas quartas-de-final, ao ser derrotada por Portugal, na disputa por pênaltis - depois de empate por 0 a 0 no jogo e na prorrogação. Beckham deixou o gramado aos sete minutos do segundo tempo, devido a uma lesão na perna direita. O meia do Real Madrid ressaltou, contudo, que pretende continuar defendendo a seleção de seu país. Aos 31 anos, Beckham tem 94 jogos pela equipe inglesa, e disse que pretende chegar a 100 jogos. Ele fez sua estréia na equipe em setembro de 1996, em partida contra a Moldávia. E em amistoso realizado contra a Itália, no dia 15 de novembro de 2000, ele foi o capitão da seleção pela primeira vez.