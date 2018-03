Beckham assina contrato com o Real Acompanhado por um batalhão de jornalistas do mundo inteiro - principalmente, espanhóis e britânicos -, David Beckham cumpriu nesta terça-feira os seus primeiros compromissos com o Real Madrid, que pagou cerca de US$ 41 milhões para tirá-lo do Manchester United. O astro inglês chegou a Madri de manhã, em seu jatinho particular, fez os exames médicos numa clínica especializada e por fim, assinou contrato de quatro anos com o seu novo clube. Nesta quarta, ele será apresentado oficialmente para a torcida. Beckham se encontrou com Florentino Perez, presidente do Real, no estádio Santiago Bernabéu, onde ele assinou contrato por quatro temporadas com o clube. Para isso, ele usou uma caneta dada de presente pela sua esposa, a ex-spice Victoria Adams, que o acompanhou durante todo o dia - o filho do casal, Brooklyn, também esteve junto. ?Obrigado presidente, estou muito feliz?, disse Beckham a Florentino Perez depois de assinar o contrato. Ele ainda quis pisar no gramado do Santiago Bernabéu e até bateu bola com o filho. O astro inglês também encontrou o diretor Jorge Valdano e novo técnico do Real, o português Carlos Queiroz, com quem ele já trabalhou no Manchester. Houve até troca de presentes. Beckham e esposa receberam dois celulares de última geração do presidente Florentino Perez e retribuíram com uma agenda e uma caneta. Tudo isso no primeiro dia. Tem muito mais nesta quarta-feira, quando ele será apresentado oficialmente, dará entrevista coletiva e terá contato com a torcida do Real.