Beckham: Barcelona oferece US$ 38 mi O Barcelona apresentou ao Manchester United proposta de US$ 38 milhões para contratar David Beckham. A oferta foi feita nesta terça-feira pelo presidente do clube catalão, Joan Gaspart, antes da partida contra o Liverpool, pela semifinal da Copa da Uefa. Os dirigentes ingleses não se animaram muito e insinuaram que só aceitam conversar a respeito do futuro do jogador, de 25 anos, se houver mais dinheiro em jogo. O Barça também estaria disposto a colocar o francês Emmanuel Petit na transação. O interesse do Barcelona por Beckham não é recente. Já no final de dezembro, o jornal londrino "The Daily Mirror" anunciava que os espanhóis viriam atrás do astro do Manchester e atual capitão da seleção inglesa. Gaspart tem ainda boa sobra em caixa, desde a venda de Figo para o Real Madrid por mais de US$ 50 milhões no ano passado. Recentemente, no entanto, admitiu ter feito "compras" erradas para reforçar o time. A contratação de Beckham seria uma forma de compensar a saída de Josep Guardiola. O meio-campista avisou que deixa o clube em que iniciou carreira assim que terminar a atual temporada. Outra ameaça que paira em torno do Barcelona diz respeito a Rivaldo. O brasileiro tem falado, com alguma regularidade, na possibilidade de trocar de ares a partir de julho. Gaspart nega com veemência a intenção de negociá-lo, mas está preocupado com o risco de ficar sem dois astros. Por isso, a investida sobre Beckham.