Beckham chega para exames médicos Em um jatinho particular, o astro inglês David Beckham desembarcou nesta terça-feira na Espanha na primeira parte de sua apresentacão oficial no Real Madrid. O avião do ex-jogador do Manchester United pousou na base militar de Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madri no início da manhã. O craque estava acompanhado de sua esposa Victória e do filho maior do casal, Brooklyn. Sob ostensiva escolta policial, os três seguiram então para uma clínica, onde o jogador realizaria exames médicos de rotina. Contratado por 35 milhões de euros, o capitão da seleção inglesa deverá ser apresentado oficialmente à torcida nesta quarta-feira. Depois dos exames, Beckham deverá ser instalado em um grande hotel no centro de Madri, de onde não deverá sair até o momento da apresentação à torcida - marcada para o meio-dia de quarta-feira (horário espanhol). A festa deverá acontecer no ginásio da equipe de basquete do Real, que tem capacidade para cinco mil pessoas. Mais de 500 jornalistas de 25 países fizeram pedido de credenciamento para acompanhar a apresentação do jogador ao novo clube.