Beckham compra uma casa na França David Beckham, astro do campeão inglês Manchester United, e sua mulher Victoria Adams, ex-integrante do conjunto pop Spice Girls, compraram um imóvel de 100 hectares em Bargemon, entre Grasse e Draguignan, na França. ?O negócio está concluído, mas a escritura ainda não foi firmada?, disse um corretor imobiliário que esteve em contato com o agente do jogador. O capitão da seleção inglesa e sua mulher visitaram, com total discrição, a propriedade, adquirida por cerca de US$ 2 milhões. O imóvel, chamado Dominio Saint Vincent, encantou o casal, que procurava inicialmente uma vila luxuosa perto do Mediterrâneo, entre Saint Tropez e Ramatuelle. O Dominio Saint Vincent é formado por um casarão do século 19, com 15 apartamentos, capela, piscina e uma granja.