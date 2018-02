Beckham confia: tudo vai melhorar O astro inglês David Beckham não se deixou abater pela péssima fase do Real Madrid e garantiu que depois do Natal, as coisas vão melhorar sensivelmente para os lados do Real Madrid. Segundo ele, se o time jogar como sabe, a diferença de 13 pontos em relação ao líder Barcelona desaparecerá e, em pouco tempo, a equipe vai passar a lutar pelo título espanhol da temporada. Beckham vai mais longe e diz que o time tem condições de ganhar todos os três campeonatos que disputa - o Espanhol, a Copa e a Liga dos Campeões. ?Nós ainda podemos alcançar o Barcelona, mas para isso, precisamos ganhar os nossos jogos e ninguém duvide que a gente pode conseguir?, disse o inglês. O jogador respondeu algumas perguntas dos jornalistas num surpreendentemente bom espanhol, demonstrando que seus conhecimento da lingua estão melhorando acada dia, mas explicou que, por timidez, evitar falar o idioma em público. ?Meus companheiros ( de clube) me ajudam bastante, mas meu professor (de espanhol) não gosta, porque eles me ensinam muitos palavrões?, confessou.