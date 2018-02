Beckham culpa Real pela má fase David Beckham detectou o motivo de seu desempenho fraco na Euro-2004. A culpa do fiasco, segundo a análise do astro inglês, está na má forma física, conseqüência dos métodos de treinamento do Real Madrid. A constatação foi feita em entrevista publicada hoje pela edição dominical do The Observer. "Na segunda metade da temporada, não me senti fisicamente tão bem quanto no início", desabafou. "Talvez isso seja normal na Espanha", emendou o jogador, que treinou menos do que no Manchester United. "Passei por mau momento pessoal e esportivo", reconheceu. "Mas sei superar obstáculos", avisou o ídolo, que perdeu pênaltis contra a França e Portugal. O Sunday Mirror fala em desgaste no casamento com Victoria Adams. "Ele está esgotado", confessou um amigo indiscreto.