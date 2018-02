Beckham custaria US$ 60 mi, diz jornal Caso o Real Madrid queira de fato contratar o astro britânico, David Beckham, terá que gastar nada menos que US$ 60 milhões para levar o jogador do Manchester United. Isso é pelo menos o que diz o jornal londrino, The Sun, que nesta quinta-feira publicou um artigo em que aponta que a transferência, caso ocorra, seria a mais cara da história do futebol. Os rumores de uma possível transferência foram lançados no início desta semana, quando um dos diretores do Real, Jorge Valdano, confirmou aos jornais espanhóis de que a contratação do capitão da seleção inglesa poderia ser o próximo projeto do super-time de Madri. Nesta quinta-feira, o próprio Valdano admitiu que a possibilidade de contratação ?é remota?, mas o técnico do Real, Vicente Del Bosque, voltou a falar sobre o assunto. Disse que se Beckham for contratado, certamente se encontrará um lugar no time para o inglês. Resta saber quem, entre Zidane, Raul, Figo e Ronaldo, daria lugar ao novo contratado. Roberto Carlos foi outro que deu declarações aos jornais britânicos, classificando o interesse do Real em uma "excelente notícia". À princípio, Beckham tem um contrato com o time inglês até 2005. Mas tanto os jornais espanhóis como os ingleses apontam que as relações entre o astro e o técnico do Manchester, Alex Ferguson, estariam deterioradas. Além disso, existiria um desentendimento com Ryan Giggs, outro jogador do Manchester. No The Sun, porém, o astro desmente a existência de problemas tanto com o técnico como com o companheiro de time. Apesar dos gastos que a contratação poderia representar para o Real, os diretores espanhóis certamente estão conscientes de que Beckham poderia agregar valor financeiro ao time. O Real pretende abrir, no próximo ano, lojas por todo o mundo com artigos como camisetas, bonés e outros 200 produtos com o símbolo da equipe. Beckham, considerado na Inglaterra como o "homem mais influente do país", certamente ajudaria na promoção do Real pelo mundo.