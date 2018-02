Beckham dá diamantes de lembrança O luxo prevaleceu na festa de batizado dos filhos de David Beckham, Romeo e Brooklyn, na casa do jogador em Londres, que os torcedores chamam de ?Beckingham Palace?. Cada convidado recebeu de lembrança um diamante de presente na comemoração que custou US$ 1 milhão. A mulher do jogador do Real Madrid, Victoria, está grávida de seis meses.