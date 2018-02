Beckham dá vitória ao Manchester Com um gol de David Beckham aos 12 minutos do primeiro tempo, o Manchester United venceu na rodada deste sábado do Campeonato Inglês o Aston Villa. A vitória colocou o Manchester a dois pontos (61) do líder Arsenal (63), que também jogou neste sábado e perdeu por 2 a 0 para o Blackburn Rovers. Os jogos deste sábado: Aston Villa 0 x Manchester United 1 Blackburn Rovers 2 x Arsenal 0 Charlton Athletic 0 x Newcastle 2 Ewerton 0 x West Ham 0 Fulham 2 x Southamptom 2 Leeds United 2 x Middlesbrourh 3 Sunderland 0 x Bolton Wanderers 2 Jogos deste domingo: Manchester City x Birmingham; Tottenham Hotspur x Liverpool; West Brom x Chelsea.