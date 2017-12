Beckham deve continuar no Real Madrid O jogador David Beckham não será vendido, pelo menos até o próximo ano, informou hoje o jornal espanhol Marca em resposta às especulações de que o astro do Real Madrid pudesse deixar o time no final da temporada. Segundo o jornal esportivo, Beckham, que tem contrato com o time até 2007, decidiu ficar no Real até o final da temporada após conversa com o presidente da equipe, Florentino Perez. Perez ofereceu apoio total ao jogador após reconhecer que sua primeira temporada no time não foi o sucesso esperado quando foi comprado do Manchester United, em junho de 2003. O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Monaco e perdeu a Copa do Rei para o Zaragoza. Jornais britânicos, citando fontes não reveladas, sugerem que o jogador deve mesmo deixar a Espanha no final da temporada e que seu destino pode ser o Chelsea ou o Arsenal. Segundo os jornais, Beckham quer ficar mais próximo de sua esposa, Victoria, e seus dois filhos, Romeo and Brooklyn. Alguns jornais lembraram que o milionário Enrique Sobrino, que deve ser candidato nas próximas eleições para a presidência do Real Madrid, disse querer vender o jogador se for eleito. O dono do Chelsea, o magnata russo Roman Abramovich, revelou intenções de pagar US$ 132 milhões pela dupla Beckham e o brasileiro Ronaldo.