Beckham diz que deseja trabalhar com Fabio Capello

O meia inglês David Beckham afirmou que tem vontade de jogar sob as ordens do novo técnico da seleção inglesa, Fabio Capello, com o qual viveu momentos positivos e negativos no Real Madrid. "Espero ser parte de seus planos", declarou o jogador, de 32 anos e que atualmente defende o Los Angeles Galaxy, em uma entrevista à BBC. Na opinião de Beckham, a escolha do italiano como técnico da Inglaterra é "estupendo" para a equipe. "Todos queremos alguém que nos dirija, que tenha respeito e sucesso. Ele tem definitivamente isto em sua carreira", afirmou. Depois que Beckham anunciou seu acerto com o Los Angeles Galaxy, o então técnico do Real Madrid expressou publicamente sua insatisfação e anunciou que não voltaria a contar com o jogador inglês. Depois de um mês, Capello disse que se equivocou quando anunciou que Beckham não voltaria a vestir a camisa do Real Madrid e relacionou o jogador para o jogo contra o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. "Aconteceram altos e baixos entre nós neste momento, mas ele me levou de volta para a equipe e teve confiança em mim para fazer isto", concluiu o jogador.