Beckham diz que fica no Real Madrid David Beckham decidiu acabar com as especulações sobre o seu futuro. Enquanto a imprensa européia falava de uma possível transferência para o Chelsea, o jogador inglês garantiu nesta quinta-feira que fica no Real Madrid. ?Estive lá por uma temporada e sinto que o trabalho ainda não foi feito?, disse Beckham num comunicado oficial distribuído para a imprensa. ?O apoio que recebi dos torcedores do Real foi fantástico e gostaria de retribuir isso.? Com mais três anos de contrato no Real, Beckham também revelou que sua esposa Victoria está feliz em Madri, apesar dos boatos sobre uma crise conjugal. Tanto que, os dois filhos do casal - Brooklyn e Romeo -, enfim, irão se mudar para a Espanha - eles ficaram esse primeiro ano na Inglaterra por causa da escola. ?Chegou a hora de as crianças mudarem para Madri e nós estamos ansiosos para que isso aconteça?, afirmou Victoria no mesmo comunicado distribuído pela assessoria de Beckham.