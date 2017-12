Beckham diz que Roberto Carlos lhe pediu um gol de falta Esgotado fisicamente, mas feliz, o meia David Beckham, responsável pela vitória por 1 a 0 da Inglaterra sobre o Equador, neste domingo, em Stuttgart, disse após a partida que seu gol de falta havia sido pedido pelo brasileiro Roberto Carlos, seu companheiro de Real Madrid. "Ele me mandou uma mensagem dizendo ´Faça um gol de falta para mim´", disse o capitão da Inglaterra, que é conhecido por sua precisão na bola parada - assim como o lateral brasileiro -, mas não marcava gol assim havia alguns meses. Segundo ele, Rooney também o havia incentivado antes do jogo. "Você vai fazer um gol hoje", teria dito o atacante a ele. Beckham passou mal durante o jogo e chegou a vomitar, sendo substituído por Aaron Lennon perto do fim da partida. Ele explicou que já havia sentido o mal-estar antes do jogo, mas estava bem no primeiro tempo, e disse que o problema foi causado pelo calor. Segundo ele, a dificuldade em bater uma equipe teoricamente mais fraca, como o Equador, é algo que faz parte do temperamento do povo inglês. "Não gostamos de fazer as coisas do jeito mais fácil se elas podem ficar mais difíceis. Sabemos que podemos jogar melhor, mas estamos felizes", completou. O técnico Sven-Goram Eriksson também saiu satisfeito de campo. "Poderíamos ter feito mais gols, mas estamos classificados sem jogar tudo o que podemos. Isso, sem dúvida, é muito bom", atestou.