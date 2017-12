Beckham e Gerrard comemoram recuperação de Rooney O capitão inglês David Beckham e o meia Steven Gerrard comemoraram muito a confirmação de que Wayne Rooney disputará a Copa do Mundo, depois de um exame de ressonância magnética mostrar que a fratura no pé direito do atacante já estava completamente consolidada. Rooney treinou normalmente nesta manhã de quinta-feira, mas não jogará a estréia contra o Paraguai, sábado, em Frankfurt. ?Sei muito bem o que Wayne passou e fico feliz de vê-lo de volta aqui conosco?, disse Beckham, que também sofreu às vésperas da Copa de 2002 uma fratura no mesmo osso (o metatarso) do pé direito. ?E eu sei o quanto é triste ficar fora de uma Copa por causa de contusão?, emendou Gerrard, cortado do Mundial passado por uma lesão de ligamentos. Com a liberação de Rooney para jogar o Mundial, o atacante Jermain Defoe, que havia sido chamado para ficar de ?stand by?, voltará para a Inglaterra. ?É triste vê-lo partir, mas só 23 jogadores podem ser inscritos?, disse Gerrard. ?Jermain foi profissional esse tempo todo. Ele é um dos melhores atacantes da Europa e ainda tem muito futuro pela frente?, emendou Beckham. Enquanto Rooney estiver fora do time, o grandalhão Peter Crouch, de 2,01 m, será o titular. ?Ele tem subido de produção e será muito importante pra gente?, disse Gerrard, companheiro de Crouch no Liverpool. Elogios de Pelé O meia inglês Steven Gerrard se disse honrado por ter sido apontado por Pelé como um dos candidatos a melhor jogador da Copa. Em entrevista a uma TV inglesa, Pelé encheu o meio-campista do Liverpool de elogios, destacando sua técnica, raça e visão de jogo. ?É sempre bom ouvir elogios, ainda mais de uma pessoa como Pelé. Fico muito feliz por isso e sei que esta Copa é uma oportunidade perfeita para justificar esses elogios?, disse Gerrard, que foi o principal jogador do Liverpool na conquista da Copa dos Campeões da Europa de 2005. O meia, que usa a camisa número 4 na Seleção Inglesa, ficou conhecido no Brasil durante o Mundial de Clubes do Japão, quando disse que via o Liverpool como ?um time quase imbatível?, às vésperas da decisão com o São Paulo. Em campo, o São Paulo venceu por 1 a 0 e ficou com a taça. Mineiro, autor do gol do título, foi chamado para a seleção no lugar do contundido Edmílson.