Beckham é o mais bem pago do mundo Apesar de não ter sido eleito o melhor do mundo como Zidane e de não ter os títulos conquistados por Ronaldo, Beckham é o jogador de futebol mais bem pago de todos. Segundo levantamento da revista francesa ?France Football?, divulgado nesta segunda-feira, o astro inglês do Real Madrid recebe US$ 26,8 milhões anuais - a maioria desse dinheiro vem de contratos publicitários, já que de salários ele tem um ganho de US$ 7,6 milhões por temporada. O Real Madrid, inclusive, tem 5 entre os 10 jogadores mais bem pagos do mundo. Depois de Beckham, o segundo colocado é o brasileiro Ronaldo, com US$ 19,8 milhões. O terceiro é o francês Zinedine Zidane, que recebe US$ 16,8 milhões. Os outros dois jogadores da equipe espanhola na lista são o espanhol Raúl e o português Luis Figo, que ficaram, respectivamente, em 7º e 10º lugares. Mais um brasileiro aparece na lista dos 10 primeiros. É a grande sensação do Campeonato Espanhol: Ronaldinho Gaúcho. O jogador do Barcelona é o 6º colocado, com ganhos de US$ 12 milhões anuais. Veja a lista dos 10 primeiros colocados: 1º Beckham (ING/Real Madrid) - US$ 26,8 milhões 2º Ronaldo (BRA/Real Madrid) - US$ 19,8 milhões 3º Zidane (FRA/Real Madrid) - US$ 16,8 milhões 4º Christian Vieri (ITA/Inter de Milão) - US$ 13,3 milhões 5º Alessandro Del Piero (ITA/Juventus) - US$ 12,1 milhões 6º Ronaldinho Gaúcho (BRA/Barcelona) - US$ 12 milhões 7º Raúl (ESP/Real Madrid) - US$ 11,1 milhões 8º Michael Owen (ING/Liverpool) - US$ 10,9 milhões 9º Oliver Kahn (ALE/Bayern de Munique) - US$ 10,5 milhões 10º Luis Figo (POR/Real Madrid) - US$ 10,2 milhões