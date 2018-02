Beckham é o mais rico jogador inglês São muitos os adjetivos destinados ao meia David Beckham em sua carreira como atleta. Ele já foi nomeado o mais bonito, o mais cheiroso, o mais sensual e agora soma para a sua coleção de títulos o de mais rico atleta do futebol inglês, embora seja jogador do Real Madrid. Segundo o ranking publicado nesta quarta-feira pela revista especializada em futebol Four Four Two, Beckham possui uma fortuna avaliada em 95, 5 milhões de euros (US$ 124 milhões). Em segundo vem o holandês Dennis Bergkamp, do Arsenal, com 52,5 milhões de euros, e em terceiro, Michael Owen, companheiro de Beckham no time espanhol, com 42,6 milhões de euros. Já entre os donos de clubes mais abastados da Inglaterra, o primeiro colocado é o magnata russo Roman Abramovich do Chelsea, com 10,6 bilhões de euros (US$ 13,8 bilhões).