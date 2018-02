Beckham e Real em rota de colisão A desclassificação da Inglaterra na Eurocopa ainda provoca polêmica no Velho Continente. David Beckham, que perdeu um dos pênaltis contra Portugal, nas quartas-de-final, irritou dirigentes do Real Madrid ao dizer que não anda em boa forma por causa dos fracos treinamentos realizados no clube espanhol. O presidente do Real, Florentino Pérez, rebateu as acusações e criticou o atleta, em entrevista ao Daily Mirror, da Inglaterra. "Quem foi que não treinou durante toda a pausa do Natal?", perguntou o dirigente. "Quem viajou o tempo todo para a Inglaterra, quando se pedia que descansasse? Quem deve assumir a responsabilidade por isso?" Embora tenha contrato em vigência com a agremiação da capital espanhola, o astro inglês afirmou, hoje, estar cansado do assédio da imprensa em Madri e chegou a falar em mudança. "Minha vida em Madri é feita de carros me perseguindo, até quando estou com meus filhos." Algoz da Inglaterra na Euro-2004, a seleção de Portugal, do técnico Luiz Felipe Scolari, está otimista para o confronto de quarta-feira, contra a Holanda. Os holandeses não deverão contar com o zagueiro Frank de Boer, machucado.