Beckham e Ronaldo: os mais bem pagos O Brasil tem dois jogadores entre os mais bem pagos do futebol mundial, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira pela revista francesa France Football. O atacante Ronaldo (Real Madrid) aparece em segundo na lista, com ganhos U$ 25,3 milhões por ano. O segundo é Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), que aparece apenas na 12ª posição, com U$ 10,6 milhões anuais. O jogador mais bem pago do mundo é David Beckham, que recebe U$ 37,4 milhões anuais. Entre os treinadores, o mais bem é o português José Mourinho, do Chelsea, com ganhos de U$ 9,7 milhões anuais. Ele é seguido por Alex Ferguson, do Manchester United (U$ 7,7 milhões), e Sven-Goran Eriksson (Seleção da Inglaterra), que recebe U$ 7,5 milhões por ano. Os brasileiros Luiz Felipe Scolari, da seleção de Portugal, e Vanderlei Luxemburgo, do Real Madrid, não aparecem entre os 10 mais bem pagos do mundo. Veja as listas. Jogadores mais bem pagos do mundo: 1. David Beckham - Real Madrid - ? 25 milhões (U$ 37,4 milhões) 2. Ronaldo - Real Madrid - ? 19,6 milhões (25,3 milhões) 3. Zinedine Zidane - Real Madrid - ? 13 milhões (16,8 milhões) 4. Christian Vieri, Inter - ? 12 milhões (15,5 milhões) 5. Alessandro Del Piero, Juventus - ? 9,5 milhões (12,3 milhões) 6. Frank Lampard, Chelsea - ? 9,4 milhões (12,1 milhões) 7. Raúl, Real Madrid - ? 9,3 milhões (12 milhões) 8. Thierry Henry - Arsenal, ? 9,2 milhões (11,9 milhões) 9. John Terry - Chelsea - ? 8,6 milhões (11,1 milhões) 10. Luis Figo - Real Madrid - ? 8,5 milhões (11 milhões) 11. Ruud van Nistelrooy - Manchester United - ? 8,46 milhões (10,9 milhões) 12. Ronaldinho - Barcelona - ? 8,2 milhões (10,6 milhões) 13. Oliver Kahn - Bayern Munich - ? 8,09 milhões (10,4 milhões) 14. Roy Keane - Manchester United - ? 7,92 milhões (10,2 milhões) 15. Patrick Vieira - Arsenal - ? 7,8 milhões (10,1 milhões) 16. Michael Owen - Real Madrid - ? 7,5 milhões (9,7 milhões) 17. Francesco Totti - Roma - ? 7,4 milhões (9,6 milhões) 18. Sol Campbell - Arsenal - ? 7,3 milhões (9,4 milhões) 19. Michael Ballack - Bayern Munich - ? 6,83 milhões (8,8 milhões) 20. Rio Ferdinand - Manchester United - ? 6,42 milhões (8,3 milhões) Técnicos mais bem pagos: 1. José Mourinho, Chelsea - ? 7,5 milhões (U$ 9,7 milhões) 2. Alex Ferguson - Manchester United - ? 6 milhões (7,7 milhões) 3. Sven-Goran Eriksson - Inglaterra - ? 5,8 milhões (7,5 milhões) 4. Arsene Wenger - Arsenal - ? 4,4 milhões (5,7 milhões) 5. Ottmar Hitzfeld - ex Bayern Munich - ? 3,3 milhões (4,3 milhões) 6. Fabio Capello - Juventus - ? 3,2 milhões (4,1 milhões) 7. Jurgen Klinsmann - Alemanha- ? 3,1 milhões (4 milhões) 8. Claudio Ranieri - ex de Valencia - ? 2,9 milhões (3,7 milhões) 9. Rafael Benítez - Liverpool - ? 2,6 milhões (3,4 milhões) 10. Alberto Zaccheroni - Inter - ? 2,3 milhões (3 milhões)