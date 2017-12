Beckham escolhe ´time dos sonhos´, se escala e ignora Pelé O capitão da seleção da Inglaterra, David Beckham, descartou Pelé de sua seleção de todos os tempos. Para o meia do Real Madrid, seu "time dos sonhos" tem lugar para seu companheiro de seleção, o lateral Gary Neville, mas não para o único jogador que venceu três Copas do Mundo. Em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal alemão Die Welt, Beckham escalou sua seleção de todos os tempos tendo como goleiro o dinamarquês Peter Schmeichel, que jogou com ele no Manchester United. Na defesa, junto a Neville estariam o inglês Bobby Moore, o alemão Franz Beckenbauer e o lateral brasileiro Roberto Carlos. Para o meio-de-campo, Beckham escolheu o irlandês George Best, o alemão Lothar Matthäus e o francês Zinedine Zidane - além de si mesmo. E para o ataque ele destacou seu companheiro de Real Madrid, Ronaldo, e o argentino Diego Maradona, que para ele foi o melhor jogador da história.