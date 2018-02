Beckham esquece problemas do passado e elogia Capello

Maior ídolo do futebol inglês, David Beckham já teve problemas com o novo técnico da seleção da Inglaterra, o italiano Fabio Capello. Mas o jogador tratou de esquecer as confusões do passado e elogiou bastante a contratação do treinador. Capello foi o responsável direto pela saída de Beckham do Real Madrid, no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, deixou claro que o meia inglês não fazia parte de seus planos no clube espanhol, provocando sua ida para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Agora, os dois vivem situação diferente. Contratado no último dia 14 de dezembro para assumir a seleção inglesa, Capello sabe da importância de Beckham na Inglaterra. Por isso mesmo, tratou de deixar as portas abertas ao jogador logo em sua primeira entrevista no cargo. "Beckham é um importante jogador para a Inglaterra e eu levarei seu nome em consideração", disse Capello, fazendo vários elogios ao jogador inglês. "Quando Beckham tem um objetivo, ele o consegue." Beckham, por sua vez, tratou de evitar polêmicas com o novo comandante. Em sua primeira entrevista desde que Capello assumiu o cargo, publicada nesta segunda-feira pela imprensa inglesa, o jogador manifestou o desejo de continuar servindo a seleção. Aos 32 anos, Beckham já disputou 99 jogos pela Inglaterra e espera completar o 100º no amistoso do dia 6 de fevereiro, contra a Suíça, no Estádio de Wembley, em Londres - jogo que marcará a estréia de Capello no cargo. "Espero fazer parte dos planos dele", afirmou o jogador. "Foi uma grande contratação para a Inglaterra. Todos querem um líder de respeito e sucesso. E Capello, definitivamente, conquistou isso ao longo de sua carreira", elogiou Beckham. "Tivemos altos e baixos, mas no final ele acreditou em mim e me colocou de volta no time [Real Madrid]."