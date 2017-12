Beckham está em condições para partida final pelo Real

David Beckham superou um problema persistente no tornozelo e estará em condições de disputar sua última partida pelo Real Madrid, no domingo, contra o Real Mallorca, na decisão do título do Campeonato Espanhol. "Falei com ele depois do treino e ele disse que estava se sentindo muito bem e não teria problemas para jogar", disse a jornalistas neste sábado o treinador do Real Madrid, Fabio Capello. Indagado sobre a contribuição de Beckham para a melhora do Real Madrid no final da temporada, o treinador, que deixou o jogador britânico na reserva por um mês depois que ele anunciou sua transferência para o Galaxy de Los Angeles, fez elogios. "Acho que Beckham tem sido um jogador muito importante, e nos últimos três meses ele recuperou as condições psicológicas e físicas que estavam faltando antes", afirmou Capello. "Eu o situaria entre os melhores jogadores que já treinei." Beckham sentiu a volta de um machucado em seu tornozelo esquerdo durante a partida de sábado passado contra o Real Zaragoza, que terminou em 2 a 2, e treinou sozinho durante a maior parte da semana. Se o Real Madrid derrotar o time de Mallorca no domingo, Beckham, que passará para o Galaxy em julho, vai receber seu primeiro troféu importante desde que chegou ao time, em 2003, vindo do Manchester United. O Barcelona, arqui-rival do Real Madrid e que ainda pode levar o título se o time de Madri perder para o de Mallorca, vai jogar sem Silvinho, o meio-campista Edmilson e o atacante Eidur Gudjohnsen na partida final no Gimnastic Tarragona.