Beckham faz crescer venda de esmalte O hábito do capitão da seleção inglesa David Beckham de pintar as unhas provocou um aumento significativo nas vendas de esmalte para consumo masculino, segundo informou a loja de departamentos Woolworths na Inglaterra. O jogador do Manchester United escolheu o tom rosa ao comparecer ao batismo do filho da atriz Liz Hurley. O meia também gosta de usar roupas ousadas, muita bijuteria e confessou até vestir as roupas íntimas de sua mulher, a ex-Spice Girl Victoria Adams.