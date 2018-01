Beckham faz média com astros do Real O inglês David Beckham começou nesta quinta-feira sua campanha para ser bem recebido pelos jogadores do Real Madrid, seus novos companheiros. Em entrevista ao site do jornal The Guardian, ele tratou de acabar com a polêmica em relação ao número da camisa que utilizará no clube espanhol. Beckham sempre jogou com a camisa 7 (que no Real pertence a Raúl) e garantiu que não se importará nem um pouco de trocar de número. "Vou me sentir feliz qualquer que seja o número que me for destinado. Nem me passou pela cabeça tirar a camisa 7 do Raúl. Para mim, ele é o rei do Real?, disse. Beckham também pediu desculpas aos novos companheiros por ?distraí-los? com sua bombástica contratação (mais de US$ 100 milhões entre valor do passe, salários e prêmios) na semana da decisão do Campeonato Espanhol - o Real joga domingo contra o Athletic de Bilbao e, se ganhar, será campeão, independentemente do resultado de Real Sociedad e Atlético de Madrid. ?Quero me desculpar com eles. Não quero distraí-los. Estão lutando para ganhar a Liga e não quero complicá-los.? A imprensa espanhola, nos últimos dias, considerou que o alarde dado à contratação de Beckham poderia ?desviar a atenção? dos jogadores do Real. Nesta quinta-feira, Roberto Carlos foi perguntado sobre a questão e disse que não seria necessário que Beckham pedisse perdão aos novos companheiros. ?Ele sabe que, agora, estamos jogando a Liga e na próxima temporada faremos coisas bonitas juntos. Quando chegar, procuraremos ajudá-lo em tudo o que for possível para que se sinta confortável.?