Beckham faz o 1º gol com a camisa do Real O meia inglês David Beckham marcou nesta terça-feira seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O astro abriu a contagem na vitória por 3 a 0 do Real sobre o FC Tóquio, em amistoso realizado na capital japonesa. Beckham marcou aos 37 minutos do primeiro. O argentino Solari ampliou para 2 a 0 aos 44 e o brasileiro Ronaldo fechou o placar, a dois minutos do final do jogo.