Beckham faz o 1º gol e Real é campeão David Beckham estreou em grande estilo no estádio Santiago Bernabeu. Foi ovacionado pela torcida, jogou bem e marcou um gol de cabeça na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Mallorca. O resultado significou a conquista da Superocopa da Espanha pelo ?Dream Team? de Madri ? o Mallorca tinha ganho o jogo de ida por 2 a 1. O Real abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com um gol de Raúl. Aos sete da segunda etapa, Ronaldo aumentou a vantagem. O Mallorca foi em busca do gol que levaria o jogo para a prorrogação, mas parou nas grandes defesas de Casillas. Aos 28 minutos, sofreu o gol fatal: Zidane lançou Ronaldo, que avançou em velocidade e cruzou na cabeça de Beckham. A equipe voltará a campo sábado, quando abrirá o Campeonato Espanhol jogando em casa contra o Betis.